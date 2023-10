Karim Benzema wordt door Franse minister van Binnenlandse Zaken beschuldigd van banden met terreurorganisatie

Opmerkelijk nieuws uit Frankrijk. Daar wordt Karim Benzema beschuldigd van banden te hebben met een terreurorganisatie.

Heisa in Frankrijk, want daar wordt Karim Benzema beschuldigd van wel heel zware feiten. Hij wordt zo volgens Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, beschuldigd van banden te hebben met de Moslimbroederschap. Dat is een islamitische beweging die wordt gezien als terreurorganisatie.

Darmanin vertelde dit bij CNews op de Franse televisie. "Zoals we allemaal weten heeft Karim Benzema beruchte banden met de Moslimbroederschap", klinkt het bij de minister.

🎙️« Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans ».



Benzema speelde 97 wedstrijden voor de nationale ploeg van Frankrijk. Hierin kon hij 37 keer scoren. Afgelopen zomer maakte hij een transfer naar het Saudische Al-Ittihad.