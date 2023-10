'Inter Miami akkoord met droomtransfer van Lionel Messi'

Lionel Messi voelt zich bijzonder goed bij Inter Miami. En de club heeft nog bijzonder goed nieuws voor de Argentijn.

Lionel Messi herademt bij Inter Miami. Hij voelt zich op zijn gemak en gaf al aan dat een vertrek niet aan de orde is, ook al waren er winterse mogelijkheden.

Maar Messi heeft ook de nodige vragen aan het clubbestuur richting de toekomst. Zo drong hij al een tijdje aan voor de komst van Luis Suarez. Die is eind dit jaar aan het einde van zijn contract bij Gremio.

Messi is goed bevriend met Suarez en ziet samen voetballen dan ook als een goede optie. Inter Miami wil Messi alvast tegemoet komen en een poging wagen om Suarez naar de MLS te halen.

“Voor komend seizoen ligt al een analyse klaar en daarin zijn onze behoeften opgenomen. We hebben een analyse met Luis en een analyse zonder Luis”, vertelt trainer Gerardo Martino.

De club is dus akkoord om Suarez te halen, maar dan moet het wel nog allemaal te regelen vallen. “Wanneer het moment aanbreekt dat we met respect over de situatie van Suarez kunnen praten, zijn we voorbereid om de juiste weg in te slaan”, klinkt het.

Het zou voor Messi een extra speler uit zijn verleden bij FC Barcelona zijn waarmee hij samenspeelt in Miami, naast Sergio Busquets en Jordi Alba.