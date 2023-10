Wouter Vrancken geconfronteerd met opvallende vergelijking: "Gewoon de beste van België"

Wouter Vrancken beleeft geen gemakkelijk seizoen met KRC Genk. Het puntentotaal had best al wat meer mogen zijn.

KRC Genk speelt vrank en vrij voetbal, maar dat leverde de ploeg van Wouter Vrancken al heel wat tegendoelpunten op.

Net zoals bij KV Mechelen lijkt in het spel van KRC Genk een belangrijke rol weggelegd voor de rechtsback. Munoz scoort vlot voor de Limburgers, net als Sandy Walsh dat deed onder Vrancken bij KV Mechelen.

“Toeval is nooit toeval”, lacht de trainer van Genk bij Het Laatste Nieuws. “Je moet spelers uitspelen op hun sterktes en dit zijn twee jongens die zich daar vrij en goed bij voelen. Muñoz is iemand die enorm veel overtuiging legt in alles wat hij doet.”

Eigenlijk is het zelfs vreemd dat Munoz aan boord bleef bij Genk. “Zeg het maar niet te hard. Neen, Dani is gewoon de beste rechtsachter van België, in statistieken en kwaliteit, simpel. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat hij nog speler van Genk is. Net zoals ik blij ben dat de meeste van onze spelers gebleven zijn, buiten Mike Trésor dan.”