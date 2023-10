Zeer goed nieuws voor KAA Gent: Buffalo's zien belangrijke pion eindelijk terugkeren

Zeer goed nieuws voor KAA Gent. Daar zien ze een sterkhouder terugkeren na een lange interlandperiode.

Het gaat hier om Hyun-seok Hong, die traint nu weer mee met de groep in Gent. Hij was meer dan een maand lang afwezig en speelde niet mee in zeven wedstrijd door interlandverplichtingen.

Maar nu is zijn missie volbracht. Hong won met Zuid-Korea de Asian Games. Door hier goud te pakken, wordt zijn legerdienst flink ingekort. Normaal gezien moet een Zuid-Koreaan 21 maanden het leger in, maar door de grote eer die het land opstrijkt wordt dit in vermindering gebracht voor de spelers van de nationale ploeg.

KAA Gent moest hem missen in een aantal belangrijke duels, maar meer dan een jaar legerdienst zou een veel grotere slok op de borrel schelen. Bovendien had het voor de carrière van Hong ook niet fantastisch geweest om 21 maanden het leger in te gaan.