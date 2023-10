Voetballegende Bobby Charlton overleden

Sir Bobby Charlton is vandaag overleden, zo laat zijn familie weten. Hij werd 86 jaar oud.

"Het is met een enorme droefnis dat wij het nieuws delen dat Sir Bobby zaterdagochtend vredig is heengegaan. Hij was omringd door zijn familie", klinkt het.

In 1956 maakte Bobby Charlton op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Manchester United. Hij werd uiteindelijk drie keer kampioen met de ploeg, won de FA Cup en Europacup 1.

Hij speelde meer dan 750 wedstrijden voor Man United, scoorde 249 keer en sloot zijn carrière af met enkele passages in het buitenland.

Hij was 106 keer international voor Engeland en scoorde 49 doelpunten. Hij was een van de sterkhouders van het team dat in 1966 het WK won. Dat jaar kreeg hij ook de Gouden Bal.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023