🎥 Zoon van Dries Mertens steelt de show bij Galatasaray

Galatasaray won zaterdag met 2-1 van Besiktas. Al was het vooral Ciro Mertens die na de wedstrijd met alle aandacht ging lopen.

Dries Mertens is ondertussen al 36 en speelt bij het Turkse Galatasaray. Dit seizoen stond hij vijf keer in de basis en mocht hij drie keer invallen in de Süper Lig. Daarin kon Mertens nog niet scoren maar gaf hij wel twee assists.

De nummer 10 van Galatasaray moest tevreden zijn met een invalbeurt van ruim een halfuur. Na 64 minuten viel hij in voor Wilfried Zaha om zijn team te helpen naar een 2-1 winst tegen rivaal Besiktas. Zo blijft Galatasaray ongeslagen en staat de club op kop in de stand.

Na de wedstrijd was het de zoon van Mertens die met alle aandacht ging lopen. Ploegmaat Tanguy Ndombélé begon te dollen met Ciro Mertens. Ook papa Dries speelde lachend mee.