PSG grijpt zich bij de haren: 'Barcelona gaat enorme transferslag slaan in Parc des Princes'

FC Barcelona staat op het punt om een enorme transferslag te slaan. PSG probeert al maandenlang het contract van Presnel Kimpembe te verlengen. De verdediger heeft echter andere plannen.

Presnel Kimpembe heeft het na ruim tweehonderd wedstrijden voor PSG gezien in Parijs. PSG deed het jeugdproduct de voorbije maanden diverse contractvoorstellen, maar zijn vizier is op een transfer gericht.

Enter FC Barcelona. Fichajes weet dat Barça momenteel over de beste papieren beschikt om de 28-jarige verdediger binnen te halen. Kimpembe beschikt immers over een aflopend contract en kan in juni transfervrij opgepikt worden.

Italiaanse interesse

Al mogen de Catalanen zich nog niet rijk rekenen. Ook Juventus FC, Internazionale FC en AC Milan zijn geïnteresseerd in de 28-voudig Frans international. Al lijkt ook de persoonlijke voorkeur van de speler eerder in Spanje te liggen.