Van Bommel geeft update over blessure Keita en heeft héél slecht nieuws

Mandela Keita blesseerde zich kort na zijn invalbeurt tegen Charleroi aan de knie. Eerst werd uitgegaan van een afwezigheid van om en bij de twee weken. Nu blijkt dat het erger is dan eerst gedacht.

Op zijn persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Porto werd Van Bommel gevraagd naar de situatie van Keita. De knieblessure houdt hem weken aan de kant. "Hij zal niet meer spelen voor de volgende interlandbreak", liet Van Bommel weten.

Die is midden november en mogelijk duurt het zelfs langer. Dat betekent dat hij de matchen tegen Porto, Club Brugge, Lierse, Genk, Porto op verplaatsing én Standard mist. Dat zijn toch heel wat belangrijke matchen waarin Van Bommel één van zijn sterkhouders moet vervangen.

"Voor Mandela is dit een zware teleurstelling. Hij zat in een goeie fase sinds hij in januari bij ons was terechtgekomen. Hij heeft zich goed doorontwikkeld, met de selectie voor de Rode Duivels als beloning. Een contactblessure kan je weinig aan doen. Een contact waarbij zijn knie een verkeerde beweging maakte. Het is brute pech."

Hoe hij dat zal doen, daar wou hij nog niet te veel over prijsgeven. Alhassan Yusuf zou een één-op-één-vervanging zijn. Maar hij kan ook Ekkelenkamp achteruit schuiven en Balikwisha inbrengen.