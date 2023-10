Bilal El Khannouss onthult waarom hij voor Marokko koos en niet voor België: "Makkelijke keuze"

Bilal El Khannouss is een van de grootste talenten op de Belgische voetbalvelden. De 19-jarige koos echter voor de Marokkaanse nationale ploeg, in plaats van de Rode Duivels.

"Het was een makkelijke keuze want ik heb gewoon naar mijn hart geluisterd. Mijn hart heeft tegen mij gezegd dat ik voor Marokko moest gaan", stelt El Khannouss bij Eleven DAZN. Het Genkse goudhaantje werd deze winter geselecteerd voor het WK in Marokko waar hij, en zijn land, het heel goed deden.

"Mijn grootouders zijn van Marokko naar hier gekomen en die hebben eigenlijk alles gedaan voor ons, voor mijn familie. Dus uiteindelijk wou ik hen dat teruggeven door voor de Marokkaanse nationale ploeg te spelen. Ik ben dan ook heel fier dat ik daar international ben en dat ik halve finalist op het WK ben. Dat kunnen er maar weinig zeggen."

Marokko won in de groepsfase van het WK met 0-2 van België. El Khannouss bleef toen op de bank zitten.

"Dat was een raar gevoel eerlijk gezegd want België heeft mij alles gegeven. Van kleins af aan, ik ben hier naar school gegaan, ik heb in de jeugdreeksen in België gespeeld. Ik voel me zeker ook Belg. Ik ben daar ook dankbaar voor, maar uiteindelijk moet je op een bepaalde leeftijd kiezen, en toen werd het voor mij Marokko."