Sergio Conceição spreekt Mark van Bommel resoluut tegen: "Deel zijn mening niet"

Vanavond staat Royal Antwerp FC oog in oog met FC Porto. Trainer Sergio Conceição blikte vooruit op het duel in de Champions League.

Voor beide ploegen is het duel van vanavond op de Bosuil bijzonder belangrijk. Dat beseft ook trainer Sergio Conceição van FC Porto, die dinsdagavond de pers te woord stond.

Mark van Bommel had eerder op de dag al laten weten dat FC Porto met heel veel grinta speelt, maar ook technisch verzorgd voetbal aflevert en favoriet is voor dit duel.

“Ik deel zijn mening niet dat wij de favoriet zijn. Antwerp speelt in een heel goed kampioenschap en is een tegenstander die we niet mogen onderschatten. Ze zullen na hun nederlaag tegen Shakhtar zeker gebrand zijn op een revanche”, klonk het.

“Het wordt voor ons een moeilijke wedstrijd en wij zullen solide moeten spelen. Antwerp heeft de voorbije jaren een schitterende weg afgelegd en we mogen niet denken dat we zomaar zullen winnen.”

Bij de Portugezen is het vooral uitkijken wie wel en niet speelt, want het team kampt met heel veel geblesseerden. “Alle geblesseerde spelers zijn mee. We zullen morgen een evaluatie maken en dan kijken wie er kan spelen, ook al is het maar voor tien of twintig minuten.”