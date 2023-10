Shakhtar Donetsk pakt uit met straf bedrag voor nieuwe trainer

Shakhtar Donetsk ontsloeg trainer Patrick van Leeuwen. Met de komst van Marino Pusic heeft het al een nieuwe coach aangesteld.

Shakhtar Donetsk stuurde Patrick van Leeuwen door als trainer. Met Marino Pusic, die als assistent bij Feyenoord aan de slag was, heeft het al een opvolger gevonden. Zijn vuurdoop volgt vanavond al, tegen FC Barcelona in de Champions League.

Het vertrek van Pusic leverde Feyenoord een aardig bedrag op. De Oekraïense topclub legde maar liefst 1,25 miljoen euro op tafel, een recordbedrag voor een assistent klinkt het bij 1908.nl.

Algemeen directeur Dennis te Kloese noemde het vertrek van Pusic een uitzonderlijke situatie. “Want je ziet een belangrijke assistent natuurlijk liever niet midden in het seizoen vertrekken”, liet hij weten op de website van de club.

“Dat we toch hebben meegewerkt aan zijn overgang is uit respect naar de mens, trainer en persoon Pusic. Bovendien heeft Shakhtar ook richting Feyenoord in alle opzichten laten merken dat ze hem graag willen hebben en we hebben dan ook met hen overeenstemming bereikt over zijn overgang.”

Feyenoord zoekt een opvolger voor Pusic en wil daarvoor zowel binnen als buiten de club de nodige pistes onderzoeken.