Toby Alderweireld komt terug op zijn gemiste strafschop tegen Shakhtar Donetsk

2-0 stond Royal Antwerp FC op voorsprong tegen Shakhtar Donetsk. Maar uiteindelijk werd het nog 2-3.

Bij de rust leek Royal Antwerp FC zijn schaapjes op het droge te hebben. Een 2-0-voorsprong in de Champions League, de overwinning leek helemaal binnen. Maar plots stond het 2-3. Gelukkig kreeg The Great Old in de slotfase nog een strafschop, maar kapitein Toby Alderweireld schoot die naast.

“Ik ga heel eerlijk zijn. Ik was he-le-maal op. Je zag dat ook aan mijn lichaamstaal. Ik had álles gegeven in het slotkwartier. Sprinten, tackelen, ballen heroveren. Die penalty kwam er ook nadat ik een duel gewonnen had en op doel had geschoten”, klinkt het bij Alderweireld in Het Laatste Nieuws.

“Die bal ging erin gegaan zijn, ik stond perfect opgesteld om dat te zien. Als ik één fout heb gemaakt, dan is het dat ik die penalty absoluut wilde trappen. Dat heb ik ook tegen de coach gezegd. Maar ik vond dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen. Ik kon het als aanvoerder toch niet maken om op zo'n belangrijk moment aan een jonge speler te vragen om te trappen?”

De ontgoocheling was bijzonder groot bij Alderweireld. Het voelde aan alsof hij de hele wereld had teleurgesteld. “Ik speelde nochtans een goede wedstrijd. Alleen vond ik dat ik het helemaal verbrod had door die penalty te missen. Ik heb hem gewoon heel slecht getrapt. De dag ervoor hadden we nog geoefend en gingen mijn penalty's strak binnen. Het was vermoeidheid. Soms moet je het niet verder zoeken.”