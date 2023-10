Kevin De Bruyne komt volgende week naar België en iedereen kan erbij zijn

Kevin De Bruyne had een groot aandeel in de treble van Manchester City. Op 1 november komt hij met de trofeeën naar Gent.

Volgende week woensdag zijn de trofeeën van Manchester City in de Premier League, FA Cup en de Champions League van vorig seizoen in Gent te bekijken.

Het gaat om de zogenaamde Treble Trophy Tour die begin deze maand in Abu Dhabi begon en op woensdag 1 november ook in ons land passeert. Ook Kevin De Bruyne zal erbij zijn, omdat hij door een blessure momenteel aan de kant zit bij zijn Engelse ploeg.

Geert De Vlieger zal in het muziekcentrum Bijloke de kapitein van de Rode Duivels interviewen over vorig seizoen. De trofeeën kunnen van 15.30 uur tot 19.30 uur bekeken worden. Een ticket kost vijf euro.

Met 10 doelpunten en 31 assists in de verschillende competities had De Bruyne een groot aandeel in het succes van Man City. Dit seizoen bleef zijn inbreng beperkt tot 23 minuten. Hij blesseerde zich in de eerste match tegen Burnley aan de hamstrings.