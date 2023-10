OFFICIEEL: Kompany zet puntjes op de i en geeft héél duidelijk signaal met deze contractverlenging

Burnley FC betaalde afgelopen zomer nog elf miljoen euro aan KVC Westerlo om Lyle Foster naar Turf Moor te halen. De aanvaller zette toen zijn krabbel onder een contract tot medio 2027.

Ondertussen heeft Foster een nieuwe overeenkomst getekend. Het nieuwe contract loopt tot medio 2028 – amper één jaartje meer – maar de aanvaller ziet zijn loon exponentieel stijgen.

He's here to stay! 😍



Lyle Foster has signed a new five-year contract with the Clarets, keeping him at Turf Moor until 2028! 🇿🇦 pic.twitter.com/oe0jjGM5tK