Zit dit Antwerp te vroeg in de Champions League? "Zo ver staan we nog niet"

Na 12 wedstrijden als trainer in de Champions League heeft Mark Van Bommel er nog geenenkele kunnen winnen. Al zag het er tegen Porto tijdens de rust wel goed uit.

Déjà Vu

Maar, net zoals vorige keer tegen Shakhtar Donetsk kon Antwerp ook tegen Porto de voorsprong na de rust niet vasthouden. "Of het een déjà vu was?", reageerde Van Bommel achteraf op de persconferentie op een vraag van de aanwezige pers. "Dat woord heb ik letterlijk aangehaald bij de rust. Ik heb het de spelers wel gezegd maar je kan het ze niet verwijten na vandaag", ging de Nederlandse trainer verder.

Want je kwalificeren voor de Champions League is een mes dat langs twee kanten snijdt beseft Van Bommel nu maar al te goed: "Je wil stappen maken, grote stappen en snel ook. Maar als je je kwalificeert voor de Champions League, weet je dat dit kan gebeuren."

Ervaring

"We zitten momenteel in de fase van het ervaren door het te ervaren. We zijn in het groeiproces van deze groep heel snel in de Champions League gekomen door onze fantastische verdienste van vorig seizoen. Maar dat vergt veel aanpassingstijd van ons en de club", gaat Van Bommel verder.

"We botsen op een tegenstander die die jarenlange ervaring heeft. Ze versnellen wanneer het kan, vertragen wanneer het kan en dat derde doelpunt was technisch zo geweldig uitgespeeld."

© photonews

Dat is hetgene wat volgens Van Bommel mist bij zijn ploeg, de ervaring in de Champions League. "Dat heeft Porto wel. We stonden de eerste helft goed maar liepen op de toppen van onze tenen. Zij profiteerden in de tweede helft meer van het groter worden van het veld. Zo ver zijn we nog niet als groep", besloot Van Bommel.