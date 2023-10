Joseph Paintsil weet wat KRC Genk nodig heeft

KRC Genk werkte donderdagavond zijn derde groepswedstrijd af in de Conference League. Het werd 0-0 tegen Ferencvaros.

Joseph Paintsil wist na afloop te vertellen dat een gelijkspel wel redelijk was, al was het niet waar Genk op mikte.

"We deden wat we moesten doen, spijtig genoeg namen we niet wat we wilden hebben, voor de supporters. Het was een redelijk gelijkspel, we nemen nu die motivatie mee naar de volgende wedstrijd tegen Ferencvaros."

Ferencvaros is een van de sterkere ploegen uit de groep. "We wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd ging worden. We wisten dat ze tegen Fiorentina ook goed speelden en voorstonden. In de laatste minuut kwam Fiorentina daar terug. Ze zijn een goede ploeg."

De Limburgers werden goed vastgezet en hadden het moeilijk om oplossingen te zoeken. De laatste pass ontbrak vaak waardoor er weinig echte kansen volgden. Heeft Genk dan wat meer efficiëntie nodig? "Ja ik denk van wel. We hebben wel veel schoten en voorzetten. De coach weet wat we moeten doen, nu gaan we hard werken op training om hun zwakke punten te weten en om hun te verrassen."