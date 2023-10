🎥 Anders 'Golazo' Dreyer heeft een verklaring voor zijn prachtgoals: "Ogen dichtdoen!"

Je ziet het niet elke week, drie goals van dezelfde speler van buiten de zestien. Anders Dreyer kreeg het voor elkaar en 't waren stuk voor stuk pareltjes. De Deen kreeg natuurlijk de wedstrijdbal.

Dreyer trok een scheve situatie eigenhandig recht met twee afstandsschoten. Als de Deen met zijn linker kan uithalen, is hij dodelijk. Zes goals in tien matchen, daarmee kan je als winger thuiskomen. "Ik weet dat ik een goed schot heb. Soms moet je je ogen dichtdoen en gewoon trappen. Dat deed ik", lachte hij.

Natuurlijk hield hij zijn ogen open. Met de wedstrijdbal onder de arm werd hij door Théo Leoni na de match voor een dolenthousiaste spionkop geduwd. "Théo is een goeie gast hé", knikte Dreyer. "Fantastisch om de fans mijn naam te horen scanderen. Die wedstrijdbal ga ik door alle ploegmaats laten tekenen en bij de rest zetten."

Dit is mijn derde hattrick

Het is namelijk niet de eerste hattrick die hij scoorde. "Ik scoorde er ook drie in mijn eerste match voor Rubin Kazan en eens een hattrick voor Midtjylland. Die ballen heb ik ook nog. Voor deze ga ik ook nog een plaatsje zoeken thuis. Het zijn mooie herinneringen."

Gaat hij de competitie aan met zijn landgenoot, Kasper Dolberg, voor de titel van beste scorer bij Anderlecht? "(lacht) Nee, uiteraard niet. Ik voel een goeie connectie met Kasper en we gunnen het elkaar. Ik speel trouwens inderdaad ook beter sinds Thorgan er is. Ja, het begint te lopen vooraan. Maar ook met Mario en Théo klikt het goed. En er is nog veel progressie mogelijk."