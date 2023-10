Hein Vanhaezebrouck deelt fikse sneer uit: "Daarmee is hij zelfs de beste in België"

KAA Gent zag doelman Paul Nardi geblesseerd uitvallen. Met Davy Roef heeft Vanhaezebrouck echter een meer dan waardige vervanger.

Davy Roef moet op dit moment het doel van KAA Gent verdedigen, omdat zijn collega geblesseerd is na een zware botsing. Maar Vanhaezebrouck moet niet panikeren, want Roef beschikt over heel veel kwaliteit.

“Ik vind Davy gewoon een supergoeie keeper. Hij heeft enorm veel potentieel. Dat bewees hij al dit jaar. Hij is bijna beter dan Butez. Hij heeft een gemiddeld aantal tegengoals van 0,55 per match. Daarmee is hij zelfs de beste keeper in België”, sneert de trainer van de Buffalo’s naar de landskampioen in Het Nieuwsblad.

Al is Roef een zeer zelfkritisch iemand en heeft hij veel bevestiging nodig in wat hij doet. Iets wat Vanhaezebrouck vorig jaar wellicht te weinig doet en nu meer en meer laat horen.

“Maar, we hebben twee goeie doelmannen. Davy is een proactieve doelman, die goed meespeelt. Ik denk dat hij dat niet besefte. Ik heb hem dat dit jaar duidelijk gemaakt. We weten allemaal dat hij meer in zichzelf moet geloven. Dat is zijn grootste werkpunt.”