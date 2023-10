Radja Naingollan doet zijn zegje over hoe Romelu Lukaku Inter-AS Roma zal beleven

De terugkeer van de verrader naar San Siro. Romelu Lukaku wacht een bijzondere avond met AS Roma.

Om 18 uur speelt Romelu Lukaku met AS Roma een warm welkom in San Siro, tegen zijn ex-club Inter Milan. Dat staat al een tijdje als een paal boven water en de fans van Inter hebben heel wat gepland. Het stadion is volledig uitverkocht voor de wedstrijd. Radja Nainggolan ziet het allemaal niet als een groot probleem voor Big Rom.

“Het zal voor Romelu geen probleem zijn om te voetballen in een vijandige omgeving”, aldus Nainggolan aan Het Nieuwsblad. “Hij had geen geweldige tijd bij Inter, maar nu voelt hij zich geliefd door de Roma-fans.”

“Lukaku is een voetballer die op zijn best is als hij op handen wordt gedragen. Daarom scoort hij nu ook zo vaak bij Roma omdat hij zich speciaal voelt. Ik hou voortdurend contact met hem.”

Ook over de transfer vroeg Lukaku de nodige raad aan Nainggolan. “Ik vertelde hem mijn ervaringen bij AS Roma en toen maakte hij zijn keuze. Naar mijn mening is Inter wel de beste ploeg in de Serie A. Het meest complete team. Ze hadden vorig seizoen al de titel moeten pakken.”