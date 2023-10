Kevin De Bruyne, niet altijd een wereldster geweest: "Hij hield zijn hoofd laag, klaagde, was altijd boos"

Kevin De Bruyne is op dit moment een van de beste spelers ter wereld. Toch was hij destijds niet onberispelijk, zoals tijdens zijn tijd bij Chelsea.

In de podcast gehost door John Obi Mikel, "The Obi One", sprak de voormalige Chelsea-speler met zijn ex-eamgenoot John Terry over de gemiste kansen van Mohamed Salah en Kevin De Bruyne in Londen. Beiden zijn later sterren geworden in de Premier League, en Terry heeft spijt.

"Ik had nooit gedacht dat deze twee jongens zo'n carrière zouden maken. Het is een van mijn teleurstellingen als aanvoerder. Ik was altijd streng, erg streng, terwijl ze misschien eerder een helpende hand of een gesprek nodig hadden," erkent de voormalige aanvoerder van Chelsea. "Het is een van mijn spijtbetuigingen."

Kevin De Bruyne had ruzie met Samuel Eto'o

Echter, Terry is niet de enige "schuldige" in het verhaal, want John Obi Mikel herinnert zich een ongemotiveerde Kevin De Bruyne tijdens de trainingen. "Hij was niet de beste op training. Waarschijnlijk omdat hij zo weinig speelde, gedroeg hij zich als een kind dat geweigerd werd om samen op het speelveld te spelen," onthult de Nigeriaan, die 372 wedstrijden speelde voor Chelsea.

"Hij hield zijn hoofd laag, klaagde, was altijd boos. Hij had zelfs ruzie met Samuel Eto'o, die vond dat hij niet hard genoeg werkte," herinnert Obi Mikel zich. "Vandaag zie ik hem spelen en vraag ik me af of het dezelfde persoon is."