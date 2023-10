Tegen alle trends in: Doelman uit Jupiler Pro League keilt bal heel graag ver weg

Het is zeker dit seizoen ook in de Jupiler Pro League een nieuwe trend. Doelmannen die mee uitvoetballen.

Tot vervelens toe soms, maar ook in de Jupiler Pro League ontsnappen we niet er niet aan. Tegenwoordig moet je als doelman mee voetballen en de opbouw verzorgen.

Eén keeper uit de Jupiler Pro League lijkt alvast niet echt van die manier van voetballen te houden: Cercle-doelman Warleson Steillon Lisboa Oliveira.

Hij keilt de bal maar al te graag lang, hoog of ontzettend ver weg. “Dat is heus niet alleen mijn keuze, maar dat is de manier waarop wij spelen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Daar zijn we op ingesteld, maar ik heb ook mijn vrijheid om in andere omstandigheden het op een andere wijze op te lossen en bijvoorbeeld wel kort te spelen.”

Kort spelen is dus ook bij Cercle een optie, maar Warleson heeft veel vrijheid in de keuze die hij hieromtrent maakt. “Dat zijn momentopnames. Het hangt af van hoe ik het op dat moment voel en ervaar, en denk wat het beste is voor de ploeg.”