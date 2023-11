Net als Club Brugge eindelijk vertrokken? Casper Nielsen heeft duidelijk antwoord voor critici

Casper Nielsen lijkt eindelijk weer een vaste waarde te worden bij Club Brugge. De Deen stond de laatste twee wedstrijden weer in de basis.

Na de nederlaag tegen KV Kortrijk greep Ronny Deila in en zette tegen Lugano onder meer Casper Nielsen en Eder Balanta in de basis. Balanta verloor die basisplaats weer tegen Antwerp, maar Nielsen mocht wel blijven staan.

Net als voor Club Brugge lijkt het voor Nielsen een kantelpunt na een moeilijke periode. De Deen moest in het begin van het seizoen tevreden zijn met invalbeurten nadat hij tijdens de voorbereiding kampte met een buikspierblessure.

In en tegen het IJslandse Akureyri kreeg Nielsen dan een basisplaats, maar viel hij opnieuw uit met een blessure. Intussen had Vetlesen al zijn plaats op het middenveld veroverd en moest Nielsen opnieuw tevreden zijn met invalbeurten.

Eindelijk vertrokken?

Nu lijkt de Deen dus weer terug te zijn. "Ik was lang geblesseerd en ik moest geduldig mijn moment afwachten. Maar het was niet makkelijk om zo lang uit te zijn. Het is terug op zoek gaan naar het goede ritme, maar dat hoort ook bij het voetbal", zei Nielsen na Antwerp.

Is Nielsen nu eindelijk vertrokken bij Club? "Mensen vergeten dat vorig seizoen ook wel goed was. Ik had een moeilijke start dit seizoen met blessures, ook mentaal. Maar nu sta ik weer, hopelijk weer om wedstrijden te winnen."

Vorig seizoen deed de Deen het inderdaad wel goed bij Club. Nielsen speelde in totaal 46 wedstrijden waarin hij 9 keer scoorde en 2 assists gaf. Zijn laatste seizoen bij Union, 2021/2022, was met 7 goals en 6 assists in 41 wedstrijden niet zo veel beter qua statistieken.