Pro-Palestijnse boodschap komt Nederlandse voetballer zeer duur te staan

Er was deze week al heel wat reuring over Anwar El Ghazi. Nu heeft Mainz een besluit genomen in de zaak. En dat heeft verstrekkende gevolgen.

Anwar El Ghazi is door zijn ploeg Mainz op straat gezet. De club heeft zijn ontslag weten te bevestigen via de sociale media. Daarmee komt een einde aan een lange week. De club had hem.eerder al op non-actief gezet. Aanleiding was een post op de sociale media. Ontslag na posts op sociale media Daarin had de Nederlander zich uitgelaten tegen geweld, maar met een Pro-Palestijnse ondertoon. Zijn team greep in en kwam met een statement. El Ghazi zelf versaagde echter niet en gooide nog wat meer olie op het vuur. Dat heeft nu tot zijn ontslag geleid. Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El Ghazi.



Zur Meldung: — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 3, 2023