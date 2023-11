🎥 Zeer opmerkelijke beelden uit Duitsland: Bayern-coach Thomas Tuchel is het beu en loopt weg tijdens interview na 0-4 overwinning

Een opmerkelijk beeld uit Duitsland deze week. Daar won Bayern München zaterdag met 0-4 van Borussia Dortmund. Na afloop gebeurde er echter iets geks tijdens een interview.

Bayern-coach Thomas Tuchel kwam met de televisie praten na zijn overwinning. Sinds zijn aanstelling van afgelopen seizoen is hij vaak het middelpunt van kritiek. Des te meer nadat Bayern tegen alle verwachtingen in werd uitgeschakeld in de Pokal-DFB tegen een derdeklasser. Maar zelfs na 0-4 winst was de kritiek niet te min.

Dietmar Hamann en Lothar Matheus zijn welbekende namen in het Duitse voetbal. Zij zijn ook de analisten die het Tuchel vaak moeilijk maken. Maar dit keer liet de Bayern-coach het er niet bij.

"Als ik soms een andere mening heb, moet je je nog niet zo gedragen", begon Matheus de discussie. "Ik aanvaard dit. Je analyseert toch alles, net zoals vandaag, samen met Didi. Dus ik laat dat ook vandaag aan jullie. Ik ben hier weg. Ik wil geen deel uitmaken van deze discussie. Dit is te veel voor mij", reageerde Tuchel erop.