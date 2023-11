Opnieuw een héél warme avond in Milaan voor één specifieke speler? "Hij zal ondervinden hoe we verraders verwelkomen"

Dinsdagavond is San Siro het toneel voor de Champions League-wedstrijd tussen AC Milan en PSG. De thuisfans zijn echter niet bezig met de komst van de Franse grootmacht, maar met de terugkeer van één speler in het bijzonder.

Gianluigi Donnarumma verruilde in 2021 AC Milan voor PSG. De Italiaanse doelman deed dat na een heuse transfersoap - hij weigerde keer op keer om zijn contract te verlengen - en wandelde uiteindelijk gratis de poort van San Siro uit.



"Donnarumma zal ondervinden hoe we verraders verwelkomen", spreken de Milanese ultra's in Le Parisien straffe taal. "Het probleem is niet dat hij is weggegaan bij ons, maar wel de manier waarop hij dat heeft gedaan."

Dief in de nacht



De Italianen verwijzen op die manier naar de vrije transfer. "Hij zei meermaals dat AC Milan zijn familie was, maar hij gunde de club geen euro. Hij doorliep onze jeugdopleiding én brak door in het eerste elftal. En dan vertrok hij als een dief in de nacht."