Michel-Ange Balikwisha biedt oplossing voor ontbrekende Jean Butez en Toby Alderweireld aan

Dinsdagavond neemt Antwerp het op tegen Porto FC in de Champions League. Het zal de vierde wedstrijd van de groepsfase worden. Michel-Ange Balikwisha, matchwinnaar afgelopen weekend tegen KRC Genk, heeft alvast geen bang.

Tot nu toe pakte Antwerp 0 punten in de Champions League, al hadden dat er eigenlijk meer kunnen en moeten zijn. "Dat is voor een groot stuk onze eigen fout", begint Michel-Ange Balikwisha bij HLN. "We hebben twee keer nagelaten om scherp aan de tweede helft te beginnen, tegen Shakhtar en Porto thuis. Als we daar goed hadden gespeeld, had dat zeker een zege of gelijkspel kunnen zijn."

Volgens Balikwisha kan er voor een stunt gezorgd worden. "We hebben alleszins geleerd uit onze fouten. Het zit 'm in details, dat beseffen wij ook. Als alles tegen Porto goed gaat, is er wel wat mogelijk. Of ik bang van hen ben? Absoluut niet."

Het zal zonder doelman Jean Butez en kapitein Toby Alderweireld moeten dinsdag. Maar daarvoor heeft de 22-jarige winger al een oplossing. "We gaan Toby en Jean missen, maar we hebben ook goeie spelers op de bank zitten. Daar hoeven we geen schrik voor te hebben. Ik probeer ook een leidersrol op te nemen in het team. En ook op het veld probeer ik dat te tonen."