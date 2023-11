📷 Ancelotti hakt nu al heel belangrijke knoop door bij Real Madrid

Real Madrid speelt een goed seizoen. Daardoor hakt coach Carlo Ancelotti nu al een belangrijke knoop door.

De tweede plek in La Liga, op twee punten van leider Girona en ook nog eens de leiding in poule C van de groepsfase van de Champions League.

Trainer Carlo Ancelotti is best tevreden hoe het er aan toe gaat bij de Koninklijke. De Italiaan prijst dan ook zijn spelers en heeft al meteen een belangrijke knoop doorgehakt.

Hij is er dan ook van overtuigd met deze gang van zaken dat zijn selectie sterk genoeg is en geen nieuwe spelers nodig heeft tijdens de volgende mercato.

“Wij gaan geen spelers halen in januari”, zegt Ancelotti. “Militão en Courtois keren voor het einde van de competitie terug. Er gaat dus echt niks in de winter gebeuren. Misschien in de zomer…”, is Ancelotti heel erg duidelijk.

Vanavond gaat Real Madrid in eigen huis tegen Braga op zoek naar de vierde opeenvolgende overwinning in de Champions League. Zaterdag is Valencia, de nummer acht in de stand, de tegenstander.