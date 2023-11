🎥 Eden Hazard toont fitter dan in zijn laatste jaren bij Real Madrid

Velen dachten dat Eden Hazard niet veel meer zou sporten na zijn actieve carrière. Instagram bewijst anders.

Eden Hazard is sinds een paar weken (officieel) met voetbalpensioen en geniet van het leven. Zo was hij onlangs de gast op de uitreiking van de Ballon d'Or met zijn zonen en zijn vader.

Op de Instagrampagina van zijn kapper, Ahmed Alsanawl, is hij nu te zien in bloot bovenlijf. Daar toont hij fitter dan dat hij de laatste jaren was bij Real Madrid. De voormalige smaakmaker van Chelsea en de Rode Duivels is duidelijk nog aan het sporten.

Hazard heeft zo een paar jaar geleden de liefde voor de fiets ontdekt. Het is duidelijk dat hij momenteel deze liefde zeer veel beoefend. Dit niet alleen om fit te blijven, maar Hazard kennende vooral omdat hij het leuk vindt.