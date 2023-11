🎥 Ook hier liep het verschrikkelijk mis: hooligans treffen elkaar voor de match in gewelddadige clash, ook tijdens match amok

Voor de Champions League-match tussen Real Sociedad en Benfica zijn er gisteren rellen uitgebroken. Spaanse en Portugese hooligans gingen met elkaar op de vuist. En ook tijdens de match geraakten de gemoederen verhit.

Voor de match sneuvelde er heel wat terrasmeubilair in de binnenstad van San Sebastian. Er werd met stoelen en tafels gegooid en er braken serieuze rellen uit tussen de hooligans. Er werd zelfs met houten stokken op elkaar geslagen.

Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het Portugese vak vuurpijlen gegooid naar de Spaanse supporters. Er werden vier arrestaties verricht. Na de wedstrijd excuseerde Benfica zich voor de incidenten.

“Ondanks hernieuwde oproepen de afgelopen dagen om de wedstrijd zonder incidenten te laten verlopen, is dit niet gebeurd, dus we moeten onze excuses aanbieden voor wat er is gebeurd. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Benfica doet er met de bevoegde autoriteiten alles aan opdat dit soort gedrag niet meer voorkomt.”