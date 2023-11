Ook Wouter Vrancken laat zich uit over discutabele strafschopfase tegen Antwerp

KRC Genk verloor afgelopen weekend met 3-2 van Antwerp. Donderdagavond staat het Conference League-duel tegen Ferencváros alweer te wachten.

KRC Genk moest afgelopen weekend zonder de drie punten terug naar huis. Maar het had er ook heel anders uit kunnen zien. Een penaltyfout op Bryan Heynen werd niet gefloten, volgens Het Refereeing Department moest de bal op de stip, maar daar is Genk nu niets meer mee.

Wouter Vrancken zag het allemaal gebeuren. "Tja, we krijgen geen doelpunt, hé... Het Refereeing Department zei dat het penalty was, dus het zal wel waar zijn. Mark Van Bommel zei het na de wedstrijd ook al. Ik zei niets, ik heb de experts laten praten en die zeiden dat het penalty was."

Maar donderdag staat dus alweer de wedstrijd tegen Ferencváros op de planning. Ook hier moet Genk er alles aan doen om de drie punten mee op het vliegtuig te kunnen nemen. Het zal in ieder geval geen makkelijke opdracht worden.

"Ik denk dat ze met meer intensiteit zullen spelen. Ze spelen in hun thuisstadion en hebben hun supporters hier. We moeten klaar zijn om hiermee om te gaan, en op ons best te zijn", vertelde Vrancken.