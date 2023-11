Zoon van ex-bondscoach zet de puntjes stevig op de i na sensationele prestaties van Doku: "Niet alles op Jérémy Doku baseren"

De ene sensationele dribbel na de andere schudt Jérémy Doku uit zijn voeten. Dat zal bondscoach Domenico Tedesco ook wel gezien hebben. De zoon van een zijn voorgangers laat zich uit over hoe Doku het best te gebruiken bij de Belgische ploeg.

Het is een gespreksonderwerp waar Frederic Waseige op ingaat bij de RTBF. "Voor onze nationale ploeg en 99,999% van de ploegen is de rechthoek van de tegenstander een eindzone. Bij City is de rechthoek van de tegenstander het begin van iets nieuw, een nieuwe actie. Dat begint Doku te begrijpen."

Daarom dat de jonge Belg nu zo excelleert, maar er zit ook een grond van gevaar. "Er zit veel risico in het spel van Doku, met vaak een één-tegen-één. Bij balverlies moet de fameuze gegenpressing perfect zijn." Met het oog op de Rode Duivels is dat iets om waakzaam voor te zijn.

"Het is niet door twee keer met de nationale ploeg te trainen voor een interland dat we de complementariteit van bij City kunnen integreren", waarschuwt Waseige. "Hij moet ervan genieten dat hij er nu bovenuit steekt, maar op lange termijn moeten we niet alles baseren op Jérémy Doku."

Voor hem alles overhoop gooien bij de Rode Duivels, vindt Waseige dus een slecht idee. "Vooral als we een speler als Romelu Lukaku hebben, op wie we veel baseren en die een enorm goed rendement heeft."