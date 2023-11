'Opvallende naam genoemd als opvolger van Van 't Schip bij Ajax'

Ajax stelde met John van 't Schip een interimtrainer aan voor dit seizoen. Volgend jaar moet er een 'echte' nieuwe coach komen.

Ajax kende een wel heel moeilijke seizoensstart. Die zorgde er zelfs even voor dat de Amsterdammers even alleen op de laatste plaats in de rangschikking van de Eredivisie stonden.

De Nederlandse club kocht zichzelf tijd door met John van ‘t Schip een trainer voor dit seizoen te kiezen. Na dit seizoen zal hij in de omkadering van de club zijn werk verder zetten en komt er een nieuwe trainer.

Volgens clubwatcher Jop van Kempen zou Roberto De Zerbi, momenteel aan de slag bij Brighton & Hove Albion in de Premier League, een goede trainer zijn voor Ajax. Dat liet hij weten in Het Parool.

“De Zerbi is een type trainer dat Ajax nu graag zou hebben. Na het vertrek van Ten Hag en een trits mislukte aanstellingen – Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn – is de Amsterdamse club nog steeds op zoek naar een geschikte, langdurige coach”, klinkt het.

“Buiten aanvallend en vernieuwend voetbal moet de nieuwe trainer spelers beter maken, eigen jeugd inpassen en kunnen meedenken over aankopen. Ook belangrijk: omgaan met interne en externe druk, want voor veel trainers is Ajax een zenuwslopend bolwerk.”