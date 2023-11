Lionel Messi stelt 8e Ballon d'Or voor maar is nog lang niet klaar: "Volgende jaar wordt nog beter"

Lionel Messi won zijn achtste Gouden Bal. Een serieuze prestatie van de Argentijn, die nog niet denkt aan stoppen.

Inter Miami speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen New York City FC. Voor de wedstrijd begon nam Lionel Messi even de tijd om zijn fans toe te spreken en zijn Ballon d'Or te tonen.

"Voor mij is het geweldig om dit met jullie te kunnen delen. Ik wil alle mensen van Miami bedanken, niet alleen degenen die hier vanavond zijn, voor de ontvangst van mij en mijn familie. Jullie tonen me liefde en zorgen ervoor dat ik me thuis voel. Het is een stad vol Latino's waar ik me thuis voel", vertelde hij volgens DHNet.

"Ik twijfel er niet aan dat volgend seizoen nog beter wordt, we zullen blijven genieten en titels winnen", besluit Messi, die met Inter Miami momenteel niet meedoet aan de play-offs in Amerika.