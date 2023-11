Cyriel Dessers en Philippe Clement zijn koning te rijk bij Glasgow Rangers: "Dit is nog maar het begin!"

De twee landgenoten hebben elkaar gevonden in Glasgow. Beide zijn bezig met Glasgow Rangers naar een hoger niveau te tillen. Dat hebben ze wederom bewezen dit weekend.

Het Glasgow Rangers van Philippe Clement met Cyriel Dessers in de basis kende niet de moeilijkste verplaatsing van het seizoen. Al zijn dat juist de gevaarlijke wedstrijden. Op zondag moesten ze naar Livingston, de club die op de laatste plaats staat in de Schotse Premier League.

Cyriel Dessers aan het kanon

Cyriel Dessers opende de score voor Rangers en James Tavernier maakte het helemaal af in de tweede helft. De afstand met grote concurrent Celtic bedraagt nog steeds wel 8 punten, maar Rangers heeft een wedstrijd nog te goed.

Het is nog niet gedaan!

Cyriel Dessers maakte zijn vierde van het seizoen en was tegenover SKy Sport vol vertrouwen. "Dit was een goede overwinning vandaag. Ik ben blij over de afgelopen periode en met mijn doelpunt. Dit is echter nog maar het begin van ons", een Cyriel Dessers met vertrouwen.