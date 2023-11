Gumienny zag twee discutabele fases in één match: "Heel benieuwd naar het Referee Department"

Veel incidenten waren er dit weekend niet voor de scheidsrechters. Alleen vrijdag was er veel te doen in Westerlo-STVV.

Vrijdagavond waren er twee discutabele beslissingen van Nicolas Laforge in het slot van de wedstrijd tussen Westerlo en STVV die op 3-3 eindigde. De eerste fase was over de handsbal van Bayram van Westerlo. Die werd zonder pardon bestraft met een strafschop.

“Iedereen kon zien dat die jongen de bal niet vrijwillig met de arm beroerde. Hij zag de bal niet eens komen. Vroeger was dit nooit een strafschop geweest, maar in het huidige reglement staat duidelijk dat spelers zich niet op een onnatuurlijke wijze groter of breder mogen maken met hun armen”, zegt Sege Gumienny in Het Belang van Limburg.

Brute pech dus, maar de daaropvolgende fase maakte het nog veel erger voor Westerlo. Godeau hield Frigan duidelijk vast, maar Laforge was nu plots niet streng als scheidsrechter en kende geen strafschop toe.

“Dan snap ik de frustratie bij Westerlo. Als je bij de ene fase streng optreedt als scheidsrechter, dan moet je dat ook doen bij de volgende fase. Dat heeft niets te maken met compenseren, maar met het vastleggen van een grens. Alles wat daarboven gebeurt, moet worden bestraft. Nu gebeurde dat aan de ene kant wel en aan de andere kant niet”, klinkt het nog.

“Ik ben dus heel benieuwd naar wat het Referee Department er over zal communiceren. Vorige week vonden ze dat de trekfout op Heynen bestraft moest worden met een strafschop. Het zou me dus niet verbazen dat ze nu hetzelfde zeggen over de fout van Godeau.”