In welke mate laat Besnik Hasi zich al gelden bij KV Mechelen? De eerste indrukken winden er geen doekjes om

Besnik Hasi heeft alvast gezien dat KV Mechelen nog kan winnen. De eerste indrukken over de pas aangestelde coach in de Mechelse rangen hebben we voor u verzameld.

Hasi nam zaterdag nog plaats in de tribunes. Uiteraard is het interessant om te weten of hij de boel al op scherp heeft gezet. "Hij heeft veel gesproken met de ploeg, maar zei ook dat de wedstrijd tegen Charleroi voor hem te vroeg kwam. Vooral Fred Vanderibest heeft deze wedstrijd in handen genomen", zegt Daam Foulon.

"Nu is het volop het werk van de coach om de volgende match voor te bereiden en zal hij zijn filosofie wel aan de ploeg doorgeven", vervolgt de linksachter. Eenzelfde geluid bij Geoffry Hairemans. "De nieuwe coach is vooral aan het observeren geweest en heeft wel al met wat spelers gesproken."

Hasi moet echte ideeën nog overbrengen

Uit die gesprekken is wel al één en ander voortgevloeid. "Hij heeft al bepaalde punten aangegeven, maar gaat vanaf nu volgens mij echt aan de bak. Op twee-drie dagen kun je nog niet heel veel doen. Ik ben benieuwd naar wat zijn echte ideeën zijn."

© photonews

Hasi heeft misschien al meer zijn stempel gedrukt dan de spelers beseffen. "In bepaalde keuzes tegen Charleroi was zijn hand al te zien", verklapt zijn nieuwe assistent Vanderbiest. Over de persoonlijkheid Besnik Hasi heeft David Bates zich wel al een beeld kunnen vormen.

No-nonsense aanpak bij KV Mechelen

"Hij is er nog maar een paar dagen. Het is dus moeilijk om te zeggen, maar hij lijkt mij iemand die rechtuit is", heeft de Schotse verdediger al begrepen. "Iemand die recht voor de raap is, een no-nonsense aanpak. Ik denk wel dat het goed is voor de groep."

Rob Schoofs had eerder al laten optekenen dat de spelers nood hadden aan een harde coach die duidelijkheid brengt. Hasi lijkt in dat profiel te passen. "We kunnen zo iemand gebruiken", knikt Bates. "Hij gaat je gewoon de waarheid vertellen en de dingen benoemen. Ik kijk uit naar onze samenwerking."