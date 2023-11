Tedesco gaat 'B-ploeg' de wei insturen: examentijd voor enkele jongens

Domenico Tedesco gaat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Servië gebruiken waarvoor ze bedoeld is: een paar jongens aan een laatste test onderwerpen. De volgende selectie, in maart, zal waarschijnlijk ook grotendeels de kern zijn die naar het EK gaat.

En dus wil hij nog een paar jongens die hij nog maar weinig aan het werk zag speelminuten geven. Voor jongens als Ameen Al-Dakhil, Zeno Debast, Olivier Deman, Arthur Vermeeren en Aster Vranckx wordt het dus wel een belangrijke interland tegen de Serven.

Zij moeten bewijzen dat ze de druk van een internationale wedstrijd aan kunnen, want Tedesco verwacht niets minder dan een goeie prestatie. Zelfs met een elftal dat nog maar nauwelijks zal samengespeeld hebben. "Ik ben er 100 procent van overtuigd dat mijn reservespelers geen kwaliteit zullen laten vallen", zei de bondscoach.

Dat is misschien overdreven, want een Onana, Vertonghen of Castagne zijn toch meer door de wol geverfde internationals die hun kwaliteiten op het hoogste niveau bewezen. "Het gaat erom nu om de beste elf en de beste selectie te vinden voor maart", aldus nog Tedesco.

Voor mij wordt het belangrijk om te zien hoe ze tegen een tegenstander van dat niveau opboksen

Daarom riep hij deze keer ook 26 spelers op. Tijdens het EK mag hij ook zo'n grote selectie meenemen, maar op de bank mogen slechts 11 wisselspelers zitten. Met straks ook nog de terugkeer van Kevin De Bruyne en mogelijk ook Thibaut Courtois weten de spelers die 'op het randje' zitten ook hoe belangrijk dit wordt.

Tedesco wil dan ook iedereen nog aan het werk zien in de komende twee matchen. "We hebben nu de mogelijkheid om spelers te zien die niet zoveel minuten krijgen. Voor mij wordt het belangrijk om te zien hoe ze tegen een tegenstander van dat niveau opboksen."