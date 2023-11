Waarom Jorne Spileers mogelijk een eerste selectie krijgt voor de Rode Duivels

Opvallende aanwezige deze morgen op de training van de Rode Duivels. Club Brugge-verdediger Jorne Spileers moest de beloften verlaten om mee te trainen met de grote jongens. Straks wordt beslist of hij daar ook blijft.

Toch opvallend, want Spileers is nog nooit genoemd als verdediger bij de grote Duivels. Waarom dan nu ineens wel? Na de blessure van Zinho Vanheusden wou Domenico Tedesco er nog een verdediger bij. En hij wou niet in alle haast een speler uit het buitenland (Bornauw?) laten afkomen voor een kort kamp.

En dus was het makkelijker om in de beloftenkern te gaan graaien. Daar speelt natuurlijk ook Koni De Winter, die normaal gezien hoger in de hiërarchie staat, maar die is basisspeler in de ploeg van Gill Swerts. Die speelt waarschijnlijk ook weer in een driemansverdediging.

Spileers staat - meestal - in de ploeg bij Club Brugge en heeft ervaring. De kans dat hij speelt is klein, maar op training kan hij in de onderlinge matchen wel diensten bewijzen.