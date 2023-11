Analist geeft raad aan Tedesco: "Om Vertonghen tegen zichzelf te beschermen"

Er gaat vanavond tegen Servië het een en ander uitgeprobeerd worden. Voor analist Philippe Albert het ideale moment om ook verdedigend iets te proberen.

Albert, vroeger zelf ook een topverdediger, ziet wat de problemen in die sector zijn. "Het is natuurlijk slechts mijn mening, maar ik vind dat het doelpunt dat we tegen Zweden hebben geïncasseerd, op zichzelf de huidige verdedigingsproblemen van België samenvat", vertelt hij bij Sudpresse.

"Of op zijn minst de kwetsbaarheid van ons team om tegenstanders te stoppen in hun omschakelingen, omdat de verdediging veel te veel kansen toestaat aan de tegenstanders. We hebben zes doelpunten geïncasseerd in acht wedstrijden, wat op zich niet dramatisch is, maar we hebben op zijn minst vier keer zoveel angstige momenten veroorzaakt."

Om ver te geraken op het EK moet daar bijgestuurd worden, vindt hij. "Volgens mij ligt de oorzaak van het probleem in de overbelichting van Vertonghen. In een viermansverdediging komt hij onvermijdelijk in direct contact met een aanvaller die hem lastig zal vallen vanwege zijn gebrek aan snelheid. Met de terugkeer naar een driemansverdediging zal het systeem hem iets meer beschermen, te beginnen tegen zichzelf."