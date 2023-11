De moeilijke keuze van een Rode Duivel met dubbele nationaliteit: "Als voetballer moet je er het maximale uithalen"

Ameen Al-Dakhil mag hopen op zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels deze avond. Vader Nawfal kon niet trotser zijn uiteraard. Op anderhalf jaar tijd geraakte de Belgisch-Irakese verdediger van de B-kern van Standard naar de Premier League en ook bij de nationale ploeg.

Al-Dakhil had dus ook de keuze: ofwel de Irakese nationale ploeg, ofwel de Belgische. Vader Nawfal legt zijn beslissing uit. “Dat was een moeilijke keuze voor Ameen", vertelt hij in HBvL. "Je moet weten dat we ons niet 50 procent Irakees en 50 procent Belg voelen, maar 100 procent Irakees en Belg."

"Het is niet omdat Ameen voor België heeft gekozen dat hij niet van Irak houdt, integendeel. Maar als voetballer moet je trachten het maximale uit je carrière te halen. Bij de Rode Duivels kan hij ontzettend veel leren door met wereldtoppers als Courtois, De Bruyne en Lukaku te spelen.”

De druk vanuit Irak was er ook. Er kwamen dagelijks telefoontjes bij de familie binnen van Irakezen. "Nu is dat voorbij. Maar er is een periode geweest dat ik dagelijks telefoons en berichten kreeg, ja. Je moet weten dat Irakezen hele lieve, emotionele mensen zijn."

"Het is logisch dat ze een speler als Ameen in hun nationale ploeg willen, uiteindelijk is hij ook daar geboren. Ik ben altijd duidelijk geweest naar hen over Ameens keuze, maar toch wilden ze het niet geloven en bleven ze dromen dat hij voor Irak zou kiezen.”