Gekker moet het niet worden: "Veld in Brussel wél speelbaar"

De wedstrijd van de Rode Duivels op woensdag tegen Servië werd van Brussel verplaatst naar Leuven. Dit omwille van de hevige regen.

Maar ook door de stad Brussel die onvoldoende maatregelen nam om het veld te beschermen van de regen. Zo lag er bijvoorbeeld geen zeil over het veld, omdat ze dat ook niet hadden in Brussel.

"Tot op heden hadden we dat nog niet, dat klopt", vertelde Pierre Clam, directeur van de sportdienst in Brussel, bij HLN. "Door de felle regenval van de afgelopen dagen was het veld dinsdagavond onbespeelbaar geworden."

Om het plaatje compleet te maken, vertelde Clam dat het veld op woensdag wel gewoon speelbaar is. "We hebben op dat moment beslist om de oefeninterland tegen Servië te verplaatsen naar Den Dreef in Leuven. Vandaag is het veld wél bespeelbaar, maar de beslissing is genomen. Deze situatie is echt uitzonderlijk."