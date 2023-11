Nu revelatie bij Cercle Brugge, straks naar Ligue 1?

Cercle Brugge-doelman Warleson leverde al enkele sensationele prestaties. Afgelopen weekend zelfs een hoogtepunt in de derby tegen Club Brugge. De Braziliaanse doelman is een van de revelaties van het seizoen en een van de redenen voor de goede start van Cercle.

Onder leiding van Miron Muslic strijdt Cercle Brugge voor Play-Off 1. Een aantal spelers, waaronder Kevin Denkey, Thibo Somers en Hugo Siquet, maken dit seizoen naam.

Dit geldt ook voor doelman Warleson, die een geweldige prestatie neerzette in de derby tegen Club Brugge. De Braziliaan is het seizoen uitstekend begonnen en wordt nu al goed in de gaten gehouden.

Sacha Tavolieri weet dat AS Monaco overweegt om de doelman over te nemen. De club wil graag meer concurrentie voor hun eerste keus doelman Philipp Köhn en vindt het profiel van Warleson ideaal.