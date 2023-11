Zorgen voor Arthur Theate worden groter en groter

Arthur Theate is bezig aan een moeilijk seizoen bij Rennes. Hij wordt vaker en vaker aan de kant gezet door coach Bruno Génésio, die na een nieuwe nederlaag tegen Lyon op het punt stond ontslagen te worden.

De Franse coach stond op een redelijk veilige positie, maar de nederlaag bij Lyon had de kaarten herschikt. Er werd verteld dat er tussen nu en het einde van de week een bijeenkomst zou plaatsvinden tussen de verschillende partijen.

Maar volgens L'Équipe is de beslissing van de club al bekend: Bruno Génésio blijft coach van Stade Rennais, in ieder geval tot de wedstrijd tegen Reims op 26 november.

Volgens aanvullende informatie van Daily Mercato is Rennes actief op de transfermarkt en zal het vooral op zoek gaan naar... een ervaren centrale verdediger om de jonge spelers te begeleiden.

Arthur Theate, die al drie wedstrijden lang niet in de basis stond voordat hij opnieuw mocht starten in de nederlaag tegen Lyon, zou zich nu meer zorgen kunnen maken over de speeltijd die hij al dan niet krijgt dit seizoen, vooral na de winterstop, wanneer er misschien een nieuwe verdediger is.