📷 Cercle Brugge komt met wel heel bijzondere actie voor supporters

Volgend weekend speelt Cercle Brugge tegen KAS Eupen. De Vereniging komt met een bijzondere supportersactie.

Cercle Brugge speelt volgende week zaterdag tegen KAS Eupen. Het feit dat de match om 16 uur gespeeld wordt is voor veel supporters een probleem.

Zeker voor zij die kinderen hebben en geen opvang hebben. Maar daarvoor heeft groenzwart een oplossing klaar met de Green Kids Corner.

Voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar kunnen zij immers voor de nodige opvang zorgen, vanaf 15 uur tot uiterlijk 19 uur. Dat gaat door in de turnzaal onder de oosttribune.

“Dankzij de professionele, ervaren en volwassen begeleiders van de Gezinsbond wordt jouw kind ontvangen in een veilige en speelse omgeving”, klinkt het bij Cercle Brugge. “Jouw kind is verzekerd en al het ter beschikking gestelde speelgoed is conform de leeftijd.”