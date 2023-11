Rode Duivel Leandro Trossard moet het echt wel bekennen: "We waren in shock"

Dan kom je naar de Rode Duivels en krijg je toch wel met een 'shock' te maken. Leandro Trossard heeft het hele verhaal van het in Leuven moeten afwerken van de interland tegen Servië toch zo ervaren.

Trossard stond op deze vrijdag de verzamelde pers te woord en dan ging het vooral over zijn positie en polyvalentie. Voor de camera van VTM vroeg Gilles De Bilde hem nog wat de spelers meegekregen hebben van het gênante feit dat het Koning Boudewijnstadion niet opgewassen was tegen de regenval.

"We waren ook een beetje in shock natuurlijk dat we ons ineens moesten verplaatsen naar Leuven", bekent de Arsenal-speler. Eén zaak vond hij nog veruit het meest spijtige. "Het jammerlijke is vooral dat we zonder publiek moesten spelen."

Zondag kunnen we hopelijk voor een vol huis spelen

Dat is immers net waar Trossard zo van kan genieten, van de toeschouwers in de tribunes te verwennen. "Als voetballer doe je het er voor om voor publiek te spelen en de interactie met de fans te hebben. Maat uiteindelijk moet je die wedstrijd gewoon spelen. Zondag kunnen we hopelijk voor een vol huis spelen."