Trossard duidelijk over zijn speelkansen en zijn positie bij zowel Arsenal als de Duivels: "Het is nog niet aan de orde"

Leandro Trossard, dat is een twijfelgeval. Ondanks dat hij al lang heel veel lof krijgt in de Premier League is hij bij Arsenal niet altijd basisspeler. Net als bij de Rode Duivels dus. Nochtans twijfelt niemand aan zijn kwaliteiten.

De vraag is dan: hoe komt dat? Waarom is hij niet altijd en overal een titularis gezien wat hij kan bijbrengen? In ieder geval zou het voor Tedesco heel wat moeilijker zijn om rond hem te kunnen indien hij bij zijn club basisspeler was.

"En toch ben ik heel tevreden over wat ik laat zien bij Arsenal. De ploeg is goed bezig en ik ben blij dat ik aan het succes kan bijdragen", aldus Trossard vrijdag op zijn persconferentie. "Ik denk niet dat ik iets moet verbeteren om een basisplaats te krijgen. Ik ben goed bezig en kan het de coach enkel moeilijk maken."

Mikel Arteta, zijn coach bij Arsenal, verwacht hetzelfde als Tedesco. Aanvallers moeten de eersten zijn om druk te zetten. "Ze willen allebei de bal zo hoog mogelijk op het veld veroveren, om zo tot kansen te creëren. Onder Arteta heb ik het meeste vooruitgang geboekt op vlak van naar voetbal kijken. De speelstijl is heel anders dan bij Brighton. De manier waarop we voetballen is fantastisch. Op tactisch vlak heb ik veel bijgeleerd."

Valse negen

Misschien heeft het ook te maken met zijn positie. Is hij nu het best op de linkerflank, centraal achter de spitsen of als valse negen? "Dat maakt me niet uit. Ik heb overal gespeeld de voorbije jaren. Ik zal overal mijn wedstrijd spelen."

"Nee, over de positie van valse negen heb ik nog niet gesproken met de bondscoach. Daarbij, Romelu loopt hier nog rond en als hij fit is, speelt hij.Het is nog niet aan de orde, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren."