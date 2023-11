🎥 Van het Dudenpark naar Wembley

Malta heeft opnieuw een Euro-kwalificatiewedstrijd verloren. Maar de teamgenoten van Teddy Teuma hoeven zich nergens voor te schamen na hun prestatie op Wembley.

Toen hij in januari 2019 op 25-jarige leeftijd aankwam bij Union Saint-Gilloise, droomde Teddy Teuma nog lang niet van Ligue 1. Een paar magische seizoenen later verzekerde hij zich van een transfer naar Reims. Vrijdag vervulde hij een nieuwe droom door zijn eerste optreden te maken op Wembley.

Teuma speelde de volle 90 minuten tegen Engeland. Een 0-4 nederlaag in de eerste wedstrijd deed het ergste vrezen, maar Malta kwam niet slecht voor de dag en verloor met 2-0. Tegenover Jordan Henderson en Connor Gallagher op het middenveld speelde Teuma zelfs een goede wedstrijd.

Dit is echter wel niet goed voor de situatie van Malta, dat onderaan staat in de groep met zes nederlagen uit zes wedstrijden. Engeland opende de score dankzij een eigen doelpunt en Harry Kane maakte er in de tweede helft 2-0 van.