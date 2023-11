Philippe Albert neemt het op voor Rode Duivel: "Hij moet zeker in het basiselftal staan na Servië"

Bondscoach Domenico Tedesco grijpt tegen Azerbeidzjan ongetwijfeld weer naar de vaste waarden. Volgens Philippe Albert hoort daar ook Youri Tielemans bij.

Tegen Servië speelden de Rode Duivels met een vrij experimenteel elftal, maar het vermoeden is groot dat bondscoach Domenico Tedesco tegen Azebeidzjan weer voor zijn vaste waarden kiest.

Voor analist Philippe Albert mag je daar ook Youri Tielemans bij rekenen. “Als het je lukt om te recht te staan na zo’n lange, donkere periode bij de nationale ploeg en na het begin van het seizoen waarin je door je coach werd genegeerd na je transfer naar Aston Villa, betekent dat dat je blijk geeft van een ongelooflijke mentale kracht”, klinkt het in La Capitale.

Volgens Albert verdiende de prestatie van Tielemans tegen Servië zeker een vermelding. “We kunnen wat zeggen over de motivatie van de tegenstanders en hun inzet op het middenveld, maar die diepe ballen op Openda waren goed. Als De Bruyne zulke passen geeft, staan we allemaal op de banken en roepen we ‘genie’ naar hem.”

“Youri Tielemans tegen Azerbeidzjan niet tot titularis uitroepen zou hem met zijn hoofd terug in het zand steken. Met de afwezigheid van Onana moet je hierover zelfs niet discussiëren.”