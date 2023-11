Klare taal of Thibaut Courtois in de selectie voor het EK moet zitten

De Rode Duivels spelen vandaag hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd. Tegenstander in het Koning Boudewijnstadion is Azerbeidzjan.

De Rode Duivels zijn al zeker van een plaatsje op het EK van volgend jaar in Duitsland, maar om zeker te zijn van groepswinst en daardoor ook reekshoofd op het EK zelf moet er wel nog gewonnen worden van Azerbeidzjan.

Dat lijkt voor velen een zekerheid en zou het eigenlijk ook moeten zijn, al was het toch even opkijken van de overwinning van Azerbeidzjan tegen Zweden. Niet onderschatten wordt de opdracht dus in ieder geval.

Toch wordt ook al volop gesproken over wie in de EK-selectie van Domenico Tedesco moet zitten. Een groot vraagteken daarbij staat achteraf de naam van Thibaut Courtois, die eerder dit jaar de ploeg in de steek liet na een discussie met de bondscoach over de aanvoerdersband.

Een probleem dat nog altijd niet uitgesproken werd. Voor Olivier Deschacht is het duidelijk of de doelman van Real Madrid in de selectie voor het EK in Duitsland moet zitten.

“Hij moet water bij de wijn doen, efkes zijn koppigheid laten varen, al heeft hij misschien gelijk. Want wie gelijk heeft, doet niets ter zake. Hij moet mee, natuurlijk”, is Deschacht erg duidelijk in De Zondag.