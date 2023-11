Lukaku neemt jonge Duivels in zijn eentje op indrukwekkende schouders: "Terug Europese top"

Romelu Lukaku, da 's de baas van de Rode Duivels. Kevin De Bruyne mag dan misschien de kapiteinsband dragen als hij terugkeert, Jan Vertonghen is ook een mogelijkheid, maar Big Rom heeft die band niet nodig. Als hij speelt, is hij 'The Boss'.

Lukaku nam zijn ploeg alweer bij de hand. Vier goals in 20 minuten tijd, daar kan je als spits al eens mee thuis komen. Maar Lukaku was blijkbaar zelf niet onder de indruk: "Ik heb gewoon mijn job gedaan", zei hij schouderophalend. "We wisten dat we snel moesten scoren en dan er nog een paar bij doen."

Scoren is niet het belangrijkste, winnen wel

Dat hij nu bijna Ferenc Puskas te pakken heeft op de lijst van internationale topschutters speelt momenteel geen rol meer. "Kijk, mijn doel was om topschutter aller tijden van België te worden. Daarna ben ik niet beginnen nadenken, maar gewoon blijven gaan. Want of ik nu scoor of niet, winnen is het belangrijkste."

Want deze Lukaku is op zoek naar eerherstel. Na het WK in Qatar en de match tegen Kroatië waar hij - absoluut niet fit en niet in vorm - drie kansen versierde, maar ook miste. "We moeten de wereld laten zien dat de Rode Duivels terug Europese top zijn. Op het EK zal het nog beter moeten zijn dan nu, maar we hebben nog tijd."

De transitie is goed verlopen

Tegen dan kunnen ze ook hopelijk rekenen op een topfitte Kevin De Bruyne en mogelijk ook Thibaut Courtois. Intussen neemt Lukaku in zijn eentje zijn jonge ploegmaats op zijn indrukwekkende schouderpartij. "Ik denk dat de transitie van de oudere naar de jongere kern goed verlopen is."

Met Lukaku als leermeester. Toen Theate bleef discussiëren met de scheidsrechters trok Lukaku hem met het nodige geweld weg. En met een strenge blik. Met het hoofd naar beneden droop zijn linksachter af naar zijn positie. "De meeste van deze spelers hebben wel nog nooit een groot toernooi gespeeld. Nu moet iedereen tot maart goed blijven spelen en dan twee topwedstrijden afwerken als voorbereiding."